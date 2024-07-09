Експорт Тайваню в червні суттєво перевищив прогнози

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Експорт Тайваню в червні зріс восьмий раз поспіль, при чому більше, ніж очікувалося, оскільки острів отримує вигоду від своєї позиції в ланцюжку постачання індустрії штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що експорт з острова Тайвань зріс на 23,5% порівняно з попереднім роком до 39,9 млрд дол.

Відновлення експорту Тайваню продовжилося восьмим щомісячним зростанням поспіль і перевищило прогноз 11,45%, а також перевищило зростання на 3,5% в травні.

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Зазначається, що такі високі показники стали можливими завдяки широким можливостям для бізнесу в нових технологічних додатках, таких як штучний інтелект і високопродуктивні обчислення.

В повідомленні додають, що у другому півріччі очікується подальше зростання експортного імпульсу, оскільки експорт вступає у свій піковий сезон завдяки передовим виробничим потужностям острова з виробництва мікросхем.

Тайванські фірми, такі як TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, є основними постачальниками для Apple, Nvidia та інших технологічних гігантів.

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Експорт до США зріс на 74,2% порівняно зі зростанням на 36,4% у травні.

Поставки до Китаю – найбільшого торгового партнера Тайваню – покращилися, збільшившись на 7,3% в червні порівняно з торішнім падінням на 5,3% у попередньому місяці.

У червні імпорт Тайваню підскочив на 33,9% до 35,22 млрд дол, що перевищило прогнози економістів щодо зростання на 15%.

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Нагадаємо:

Ринкова капіталізація Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). ненадовго перевищила 1 трлн дол після того, як компанія Morgan Stanley приєднався до списку брокерів, що підвищують цінові орієнтири компанії до її звітності.

Центральний банк Тайваню заявив, що не має графіку запуску цифрової валюти, попередивши, що процес буде "величезним і складним". Він проведе публічні слухання з цього питання в наступному році, щоб поширити знання.