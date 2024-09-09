Доля новичков в ІТ упала до минимума за 10 лет – DOU

Доля новых специалистов в украинском IT опустилась до самого низкого показателя за последние десять лет - они составляют 24% от всех специалистов на рынке.

Об этом сообщается в исследовании рынка от DOU.

В 2017-2019 годах специалисты с опытом до двух лет составляли почти половину всех специалистов в Украине. В 2022-2023-м показатель опустился до 33-34%. В 2024-м он обвалился и составляет 24,2%.

Отмечается, что 76% айтишников в Украине в 2024 году имеют более двух лет опыта работы.

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ІТ-компании в Украине преимущественно работают с ФОПами: так оформлены 73% айтишников. Количество ФОПов, зарегистрированных по ІТ-КВЕДам, за последние десять лет выросло в 3,5 раза - с 77 до 275 тыс. По гиг-контрактам сейчас работают 13% айтишников.

В 2024-м доля айтишников, работающих в продуктовых компаниях (45%), впервые превысила долю тех, кто работает в сервисных (36%).

Сообщается, что доля специалистов, работающих в компаниях до 50 человек, с 2022-го выросла с 26% до 31%, а в компаниях среднего размера (от 50 до 1000 специалистов) - с 45% до 47%.

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Желание эмигрировать также увеличивается. Сейчас 15% айтишников готовятся выезжать из Украины (в ближайшее время или когда откроют границы). Доля тех, кто не планирует никуда ехать, снизилась до 44%.

В сфере статистически до сих пор преобладают мужчины. В 2024-м они составят 74% айтишников. В то же время доля женщин в ІТ постепенно растет. В 2015-м женщин было всего 14%. В этом году - уже 26%.

В исследовании также добавляют, что медианные зарплаты во всех специализациях в 2024-м существенно выше, чем 10 лет назад.

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Напомним:

На 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников.

За первые 6 месяцев 2024 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины количество специалистов сократилось на 2,4 тысячи или на 2,9%. Общее количество специалистов в этих компаниях составляет 79,4 тыс.