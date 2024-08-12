У 50 найбільших IT-компаній України за перше півріччя скоротили штат на 2,4 тисячі осіб 

За перші 6 місяців 2024 року у 50 найбільших IT-компаніях України кількість фахівців скоротилась на 2,4 тисячі або на 2,9%. Загальна кількість фахівців у цих компаніях становить 79,4 тис.

Про це йдеться у матеріалі DOU.

DOU

Водночас у першому півріччі 50 найбільших IT-компаній найняли 5,5 тис нових фахівців. Це майже стільки ж, як узимку. Половина всіх наймів припадає на продуктові компанії.

Кількість технічних фахівців у топ-50 за пів року зменшилася теж на 2,4 тис, або на 3,8%. Це може бути пов’язано не тільки з відпливом фахівців, а й з поступовим збільшенням частки продуктових компаній у рейтингу, які традиційно мають дещо менше технічних фахівців, ніж сервісні, йдеться у матеріалі.

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DOU

Технічні фахівці нині становлять 76,8% від загальної кількості людей у 50 найбільших компаніях.

"Половина компаній продовжують легалізувати релокованих українських фахівців за кордоном. Вказують це як одну з причин відпливу спеціалістів. Ще у чверті компаній самостійно звільнялися фахівці на бенчі. Вісім компаній активно запускали нові проєкти та розвивали поточні. Стільки ж компаній мали організаційні зміни", – пише DOU.

Загалом же картина майже не відрізняється від тієї, що була взимку.

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Нагадаємо:

Обсяг українського ІТ-експорту зменшився за перше півріччя 2024 року на 5% порівняно з таким же періодом минулого року і становив 3,21 млрд дол.