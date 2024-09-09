Ближайшее время пройдет без отключений света, но есть условие - нардеп

Если не будет новых ракетных атак по энергетике Украины, то ближайшее время пройдет без отключений света.

Об этом заявил член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Киев24".

Нагорняк отметил, что на сегодня в энергосистеме нет значительного дефицита электроэнергии.

"Я думаю, что ближайшее время мы пройдем без отключений. Но если не будет новых ракетных атак по инфраструктуре", - подытожил он.

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Напомним:

В понедельник 9 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, при этом, "Укрэнерго" призывает экономить электроэнергию в течение всех суток.

За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

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Экономическая правда.