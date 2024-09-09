Ближайшее время пройдет без отключений света, но есть условие - нардеп
Если не будет новых ракетных атак по энергетике Украины, то ближайшее время пройдет без отключений света.
Об этом заявил член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Киев24".
Нагорняк отметил, что на сегодня в энергосистеме нет значительного дефицита электроэнергии.
"Я думаю, что ближайшее время мы пройдем без отключений. Но если не будет новых ракетных атак по инфраструктуре", - подытожил он.
Напомним:
В понедельник 9 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, при этом, "Укрэнерго" призывает экономить электроэнергию в течение всех суток.
За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Экономическая правда.