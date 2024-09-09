Ворог атакував енергетичні обʼєкти у семи областях – Міненерго
За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Зокрема, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Живлення частково відновлено.
У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.
Нагадаємо:
В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів поїздів , що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка, а також затримку 11 рейсів.
Економічна правда