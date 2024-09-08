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Третій день без відключень: у понеділок вимикати світла не планують

Неділя, 8 вересня 2024, 18:09 - Володимир Тунік-Фриз

У понеділок 9 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, при цьому, "Укренерго" закликає економити електроенергію протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра 9 вересня заходи обмеження споживання не прогнозуються ", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

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В" Укренерго" закликають економити електроенергію та не користуватись двома електроприладами одночасно з 18:00 до 22:00.

Економічна правда

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електроенергія енергетика Укренерго
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