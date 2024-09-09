"Сухой порт" в Виннице принял первые грузы

В Виннице принял первые грузы "сухой порт", в строительство которого вложили $15 млн.

Об этом сообщил Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

Речь идет о контейнерном терминале Винница, который группа "Лемтранс" (входит в SCM Рината Ахметова) построила в Виннице.

"Такой формат логистического центра станет альтернативным дополнением портам большой Одессы, где грузовладельцы смогут получить целый комплекс услуг", - говорится в сообщении.

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По словам городского головы, этот так называемый сухой порт обеспечит быструю доставку, обработку и отправку грузов в различные пункты назначения.

"Для этого на территории обустроили соответствующую железнодорожную инфраструктуру и контейнерную площадку, складские помещения и весоизмерительную систему", - рассказал Моргунов.

Напомним:

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В Виннице построили "сухой порт" - железнодорожный терминал, который улучшит оперативную перевозку и обработку груза. Сумма инвестиций - $15 млн.

На территории Береговского района Закарпатской области начало работу новое мощное предприятие - ООО "Терминал Чернотисов", которое функционирует как новый мультимодальный терминал.