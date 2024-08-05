Масштабні плани: у Вінниці будують "сухий порт" за $15 мільйонів 

У Вінницькій громаді будують "сухий порт" - залізничний термінал, який покращить оперативне перевезення та обробку вантажу. Сума інвестицій - $15 млн.

Про це повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний.

За його словами, "сухий порт" допоможе зв’язати центральні регіони країни з портами великої Одеси та через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС.

"По суті, це логістичний хаб з відповідною інфраструктурою, тільки не на морі, а на суходолі", - зазначив Очеретний.

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За його словами, на першому етапі буде побудовано залізничну інфраструктуру та перший контейнерний майданчик пропускною спроможністю ≈30 тис.TEU/рік. Тим часом як 2000 TEU – це місткість контейнерного складу, який також буде побудований на цьому етапі.

Сума приватних інвестицій у вінницький об’єкт складає понад 15 млн доларів, а будівництво поділене на дві черги. Стартували роботи навесні 2024 року.

Наразі вже готова частина залізничних колій, ваговимірювальна система, а також складське приміщення на 3,5 тисяч м2.

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Вводити в експлуатацію сухий порт планують у 3 кварталі цього року.

Економічна правда