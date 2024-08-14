На Закарпатті запрацював "сухий порт"

На території Берегівського району Закарпатської області розпочало роботу нове потужне підприємство - ТОВ "Термінал Чорнотисів", яке функціонує як новий мультимодальний термінал.

Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Він зазначив, що цей мультимодальний термінал є великим логістичним хабом на території Берегівського району.

Основна функція підприємства – здійснення перевантаження різноманітних вантажів, зокрема, не лише сільськогосподарської продукції, олії, а в перспективі також нафтопродуктів – з метою подальшого транспортування отримувачам у всіх куточках світу.

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За словами глави ОВА, термінал має вдале географічне розташування – поруч із кордоном з Угорщиною та Румунією.

Очільник області також зауважив, що підприємство активно нарощує виробничі процеси, має намір у 2025 році в кілька разів збільшити обсяги перевантаження товарів.

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