Boeing Starliner возвращается на Землю без астронавтов

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Космический корабль Starliner компании Boeing приземлился без экипажа в пустыне Нью-Мексико поздно вечером 6 сентября, завершив трехмесячную испытательную миссию, которая была осложнена техническими проблемами.

Об этом сообщает Reuters.

Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые стали первым экипажем, совершившим полет на "Старлайнере" в июне, остались на МКС (Международной космической станции).

В августе NASA сочла слишком рискованными для экипажа использование маневровых двигателей космического корабля.

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Как показал прямой эфир NASA, "Старлайнер" вернулся на Землю, казалось бы, без проблем, завершив критически важную заключительную фазу своей миссии.

Космический корабль вошел в атмосферу Земли около 23 часов по восточному времени, в пятницу 6 сентября, на орбитальной скорости около 27 400 км в час. Примерно через 45 минут он развернул серию парашютов, чтобы замедлить падение, и надул подушки безопасности за мгновение до приземления в космической гавани Уайт Сэндс, засушливой пустыне в штате Нью-Мексико.

Пять из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя во время сближения с МКС в июне, когда на борту находились Уилмор и Уильямс, а в той же двигательной установке произошло несколько утечек гелия, который используется для создания давления в двигателях.

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Напомним:

В начале июня ракета Atlas 5 успешно вывела на орбиту космический корабль Boeing Starliner для его первого пилотируемого полета, но диспетчеры были вынуждены вмешаться позже для устранения утечек гелия в двигательной системе корабля.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в третий раз откладывает возвращение Boeing Starliner с двумя астронавтами с Международной космической станции на Землю.

Экономическая правда