Boeing Starliner возвращается на Землю без астронавтов
Космический корабль Starliner компании Boeing приземлился без экипажа в пустыне Нью-Мексико поздно вечером 6 сентября, завершив трехмесячную испытательную миссию, которая была осложнена техническими проблемами.
Об этом сообщает Reuters.
Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые стали первым экипажем, совершившим полет на "Старлайнере" в июне, остались на МКС (Международной космической станции).
В августе NASA сочла слишком рискованными для экипажа использование маневровых двигателей космического корабля.
Как показал прямой эфир NASA, "Старлайнер" вернулся на Землю, казалось бы, без проблем, завершив критически важную заключительную фазу своей миссии.
Космический корабль вошел в атмосферу Земли около 23 часов по восточному времени, в пятницу 6 сентября, на орбитальной скорости около 27 400 км в час. Примерно через 45 минут он развернул серию парашютов, чтобы замедлить падение, и надул подушки безопасности за мгновение до приземления в космической гавани Уайт Сэндс, засушливой пустыне в штате Нью-Мексико.
Пять из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя во время сближения с МКС в июне, когда на борту находились Уилмор и Уильямс, а в той же двигательной установке произошло несколько утечек гелия, который используется для создания давления в двигателях.
Напомним:
В начале июня ракета Atlas 5 успешно вывела на орбиту космический корабль Boeing Starliner для его первого пилотируемого полета, но диспетчеры были вынуждены вмешаться позже для устранения утечек гелия в двигательной системе корабля.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в третий раз откладывает возвращение Boeing Starliner с двумя астронавтами с Международной космической станции на Землю.
Экономическая правда