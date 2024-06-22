NASA знову відклала повернення Boeing Starliner на Землю

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) втретє відкладає повернення Boeing Starliner із двома астронавтами з Міжнародної космічної станції на Землю.

Про це повідомляє Reuters.

NASA не назвало нової дати. Спочатку воно було призначено на 26 червня, що саме по собі є відсуненням від першої потенційної дати - 14 червня.

"Керівники місії оцінюють майбутні можливості повернення після двох запланованих виходів у відкритий космос 24 червня і 2 липня", - йдеться в заяві NASA.

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На борту космічного корабля перебувають американські астронавти, Бутч Вілмор і Суні Вільямс. Вони піднялися в космос 5 червня.

"Ми не поспішаємо і дотримуємося стандартного процесу управління місією", - сказав Стів Стіч, менеджер програми комерційних екіпажів NASA. За словами астронавта, Starliner добре працює на орбіті, коли він пристикований до космічної станції.

Як зазначають, під час пілотованого випробування космічного корабля, який з 2019 року двічі запускався в космос без людей на борту, було виявлено п'ять відмов 28 маневрових двигунів, п'ять витоків газу гелію, призначеного для створення тиску в цих двигунах, і повільний рух клапана пального, який сигналізував про невиправлені проблеми в минулому.

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Нагадаємо:

На початку червня ракета Atlas 5 успішно вивела на орбіту космічний корабель Boeing Starliner для його першого пілотованого польоту, але диспетчери були змушені втрутитися пізніше для усунення витоків гелію в рушійній системі корабля.

Економічна правда