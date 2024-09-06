Европу предупредили о тайном подмешивании российского газа к поставкам

Поставки газа в ЕС в 2025 году могут содержать потоки из РФ, которые будут тайно подмешиваться.

Об этом сообщает Bloomberg.

Поставки газа в Европейский Союз в 2025 году могут содержать скрыто смешанные потоки из России, что даст Москве обходной путь, когда истечет срок действия текущего транзитного соглашения.

Европа пытается отвыкнуть от российского газа, но несколько восточных стран продолжают получать его через трубопровод, который пересекает Украину. Это соглашение истекает в этом году, что потенциально отрезает такие страны, как Австрия и Словакия, от около 15 млрд кубометров поставок.

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Одна из альтернатив, которая обсуждается, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали топливо из Азербайджана. Риск заключается в том, что хотя такой газ может казаться нерусским, будет трудно определить, откуда происходят его молекулы.

Напомним:

Азербайджан ведет переговоры о расширении экспорта природного газа как минимум в три страны Европы.

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Хорватия стала десятой страной, которая получает газ от азербайджанской государственной компании SOCAR, которая является партнером "Газпрома".