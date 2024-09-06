Азербайджан планує постачати газ у ще три країни Європи

Азербайджан веде переговори про розширення експорту природного газу щонайменше до трьох країн Європи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Каспійська країна веде переговори з потенційними новими покупцями, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на Форумі Амброзетті в Черноббіо.

Зазначається, що Азербайджан вже постачає газ до восьми країн Європи і має угоду з регіоном про подвоєння експорту до 2027 року.

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Нагадаємо:

Хорватія стала десятою країною, яка отримує газ від азербайджанської державної компанії SOCAR, яка є партнером "Газпрому".

Економічна правда.

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