Азербайджан планує постачати газ у ще три країни Європи
П'ятниця, 6 вересня 2024, 15:46 -
Азербайджан веде переговори про розширення експорту природного газу щонайменше до трьох країн Європи.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Каспійська країна веде переговори з потенційними новими покупцями, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на Форумі Амброзетті в Черноббіо.
Зазначається, що Азербайджан вже постачає газ до восьми країн Європи і має угоду з регіоном про подвоєння експорту до 2027 року.
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Нагадаємо:
Хорватія стала десятою країною, яка отримує газ від азербайджанської державної компанії SOCAR, яка є партнером "Газпрому".
Економічна правда.
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