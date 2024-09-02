Азербайджан розширив експорт газу на десяту країну Європи

Хорватія стала десятою країною, яка отримує газ від азербайджанської державної компанії SOCAR, яка є партнером "Газпрому".

Про це повідомляє пресслужба SOCAR.

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR з 1 вересня почала постачати газ до Хорватії.

"Постачання азербайджанського газу до Хорватії напередодні зимового сезону стало результатом успішної співпраці урядів Азербайджану та Хорватії. Постачання здійснюються за допомогою компанії PPD і MET Group", – йдеться в повідомленні.

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При цьому компанія не уточнює обсяги азербайджанського газу, що постачається до Хорватії.

У SOCAR наголосили, що розширення енергетичної співпраці між Азербайджаном та Хорватією "служить зміцненню енергетичної безпеки континенту", демонструючи "відданість SOCAR диверсифікації джерел енергії для внутрішніх ринків Європи".

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Нагадаємо:

Газпром повідомив "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанським SOCAR.