В субботу отключений света не будет

В субботу 7 сентября ограничения света не запланированы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Согласно информации от Укрэнерго суббота должна пройти без отключений электричества", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики сообщат об этом. Они также попросили не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 21:00.

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Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

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Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света