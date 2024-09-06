Санкции США не смогли остановить поток чипов в Китай - FT

Поставка процессоров помогает китайским стартапам развивать технологии искусственного интеллекта несмотря на ограничения Вашингтона.

Об этом сообщает Financial Times.

Стоимость аренды облачных сервисов с использованием ведущих чипов искусственного интеллекта Nvidia ниже в Китае, чем в США, что свидетельствует о том, что передовые процессоры легко достигают китайского рынка, несмотря на экспортные ограничения Вашингтона.

Четыре небольших китайских облачных провайдера взимают с местных технических групп примерно 6 долл в час за использование сервера с восемью процессорами Nvidia A100 в базовой конфигурации. Небольшие поставщики облачных технологий в США взимают около 10 долларов в час за ту же настройку.

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Низкие цены являются признаком большого количества чипов Nvidia в Китае и обхода мер США, направленных на предотвращение доступа к передовым технологиям.

A100 и H100 являются одними из самых мощных ускорителей искусственного интеллекта Nvidia и используются для обучения больших языковых моделей, которые работают в приложениях искусственного интеллекта.

Сообщается, что с осени 2022 года компании из Кремниевой долины запрещено поставлять A100 в Китай, а H100 никогда не продавался в этой стране.

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Отмечается, что серверы, произведенные компанией Supermicro из Кремниевой долины и оснащенные восемью чипами H100, достигли пиковой цены продажи в 3,2 млн юаней после того, как администрация Байдена ужесточила экспортные ограничения в октябре. С тех пор цены упали до 2,5 млн юаней, поскольку ограничения поставок ослабли.

Торговцы в Малайзии, Японии и Индонезии часто отправляют серверы Supermicro или процессоры Nvidia в Гонконг, а затем перевозят их через границу в Шэньчжэнь.

Напомним:

Китайская Huawei Technologies близка к выпуску нового чипа, предназначенного для использования в ИИ-разработках.

Китайские технологические гиганты, включая Huawei и Baidu, а также стартапы, накапливают ИИ-чипы от Samsung Electronics в ожидании американских ограничений на экспорт чипов в Китай.

США рассматривает возможность введения ограничений на доступ Китая к микросхемам памяти для искусственного интеллекта и оборудования для их производства уже в следующем месяце.