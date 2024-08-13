Huawei близька до випуску нового чипа для ШІ-розробок, попри санкції США

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Китайська Huawei Technologies близька до випуску нового чипа, призначеного для використання в ШІ-розробках.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що китайські інтернет-компанії та оператори зв'язку останніми тижнями тестують новий процесор Huawei - Ascend 910C. Компанія повідомила потенційним клієнтам, що нові чипи можна порівняти за характеристиками з представленими торік процесорами H100 від Nvidia Corp., які не постачають до КНР.

Компанія перебуває в "чорному списку" США з 2019 року. Включення до цього списку закрило їй доступ до ключових компонентів і обладнання для виробництва чипів, а також до тайванських підприємств, що виробляють чипи на замовлення.

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Однак завдяки мільярдам доларів державної допомоги Huawei вдалося розробити альтернативні продукти і стати національним лідером у таких галузях, як штучний інтелект.

Замовники, серед яких ByteDance, Baidu Inc. і China Mobile, проводять переговори з Huawei про придбання процесора 910C. Попередні дані показують, що замовлення можуть перевищити 70 тис, загальною вартістю 2 млрд дол.

Очікується, що Huawei почне постачання нових чипів у жовтні.

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Повідомляється, що компанія стикається із затримками у виробництві нинішнього покоління чипів. Крім того, Huawei загрожують нові обмеження США, які можуть позбавити її доступу до новітніх чипів пам'яті, що використовуються в ШІ-обладнанні.

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Разом з тим як темпи конкуренції у сфері напівпровідників збільшуються, Hiawei закінчує будівництво найбільшого центру розробки у своїй структурі.

Адміністрація Байдена відкликала вісім ліцензій 2024 року, які дозволяли деяким компаніям постачати товари китайському гіганту телекомунікаційного обладнання Huawei.