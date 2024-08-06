Техногіганти Китаю почали скуповувати чипи Samsung: в чому причина

Китайські технологічні гіганти, включаючи Huawei і Baidu, а також стартапи, накопичують ШІ-чипи від Samsung Electronics в очікуванні американських обмежень на експорт чіпів в Китай.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

За словами одного з джерел, компанії збільшили обсяги закупівель напівпровідників для штучного інтелекту (ШІ) з початку цього року, завдяки чому на Китай припадає близько 30% виручки Samsung від продажу мікросхем в першій половині 2024 року.

Ці кроки показують, як Китай готується до реалізації своїх технологічних амбіцій на тлі зростаючої торгової напруженості зі США та іншими західними країнами.

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Вони також показують, як напруженість впливає на глобальний ланцюжок поставок напівпровідників.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що влада США планує представити цього місяця пакет заходів з експортного контролю, який запровадить нові обмеження на поставки для китайської напівпровідникової промисловості.

Ці джерела також повідомили, що очікується, що в пакеті будуть викладені параметри для обмеження доступу до мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю.

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Нагадаємо:

США розглядає можливість введення обмежень на доступ Китаю до мікросхем пам'яті для штучного інтелекту та обладнання для їх виробництва вже наступного місяця.

Економічна правда.