Готовность защиты энергообъектов "Укрэнерго" составляет более 85% – Шмыгаль
Защитные сооружения на объектах "Укрэнерго" готовы более чем на 85%, а там, где работы проводит Агентство по восстановлению, готовность ниже.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Готовность объектов Укрэнерго - более 85% защитных сооружений, готовность объектов Агентства по восстановлению несколько ниже, но работы продолжаются", - сказал Шмыгаль.
В общем, правительство выделило на обустройство пассивной защиты энергетических объектов 10 млрд грн, еще более 5 млрд грн выделила НЭК "Укрэнерго".
Шмыгаль отметил, что в условиях отсутствия новых атак на энергетическую инфраструктуру есть шанс пройти зиму без отключений света. Но он понимает, что враг не позволит этого.
Напомним:
Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при отсутствии новых тяжелых ударов РФ по энергетике.
По оптимистическому сценарию света зимой может не быть до 12 часов в сутки, по пессимистическому - до 20 часов, говорится в прогнозе ЦПД.
Экономическая правда.