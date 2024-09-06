Готовность защиты энергообъектов "Укрэнерго" составляет более 85% – Шмыгаль

Защитные сооружения на объектах "Укрэнерго" готовы более чем на 85%, а там, где работы проводит Агентство по восстановлению, готовность ниже.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Готовность объектов Укрэнерго - более 85% защитных сооружений, готовность объектов Агентства по восстановлению несколько ниже, но работы продолжаются", - сказал Шмыгаль.

В общем, правительство выделило на обустройство пассивной защиты энергетических объектов 10 млрд грн, еще более 5 млрд грн выделила НЭК "Укрэнерго".

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Шмыгаль отметил, что в условиях отсутствия новых атак на энергетическую инфраструктуру есть шанс пройти зиму без отключений света. Но он понимает, что враг не позволит этого.

Напомним:

Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при отсутствии новых тяжелых ударов РФ по энергетике.

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По оптимистическому сценарию света зимой может не быть до 12 часов в сутки, по пессимистическому - до 20 часов, говорится в прогнозе ЦПД.

Экономическая правда.