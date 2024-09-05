Світла взимку може не бути від 12 до 20 годин на добу за різних сценаріїв – ЦПД

За оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним - до 20 годин.

Про це йдеться в аналітиці від Центру протидії дезінформації.

Так, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук залежно від розвитку подій прогнозує декілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період.

Центр пише, що якщо на стабільній основі працюватимуть 8-9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, планується відновлення близько 3 ГВт пошкодженої потужності.

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"За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу", - йдеться у повідомленні.

Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і при цьому зима буде холодною.

"Тоді система опиниться в кризовій ситуації. За найгіршим сценарієм, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення", - спрогнозували в ЦПД.

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Водночас член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк має інший прогноз. Якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу перебуватимуть без світла.

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Економічна правда.