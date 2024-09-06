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Немецкий завод Volkswagen сокращает половину мощности: причина

Пятница, 6 сентября 2024, 15:30 - Алексей Артемчук

Немецкий завод аккумуляторов Volkswagen будет работать в половину мощности из-за давления на расходы.

Об этом сообщает Reuters.

Дочернее предприятие Volkswagen PowerCo, занимающееся производством аккумуляторов, пока построит только одну из двух запланированных производственных линий на своем заводе в Зальцгиттере в Германии, поскольку сектор приспосабливается к замедлению спроса на электромобили.

На фабрике есть место для двух линий, но строится только одна, а планы по второй приостановлены.

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Главный технический директор группы Томас Шмалл в четверг продемонстрировал на заседании персонала слайд с планами только одной производственной линии на заводе общей мощностью 20 гигаватт-часов.

Volkswagen ранее заявлял, что завод в Зальцгиттере постепенно увеличит мощность до 40 гигаватт-часов в год, но не предоставил временных рамок.

Представитель PowerCo сказал, что компания все еще планирует начать производство в Зальцгиттере в 2025 году, как и было запланировано.

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Напомним:

Немецкий производитель авто Volkswagen рассматривает закрытие завода впервые за 87 лет существования компании.

Кабинет министров Германии согласовал предложенное снижение налогов для стимулирования использования электромобилей.

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