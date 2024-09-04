В Німеччині погодили податкові пільги для електромобілів

Кабінет міністрів Німеччини погодив запропоноване зниження податків для стимулювання використання електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з проєктом, компанії зможуть вирахувати до 40% вартості нових електромобілів і автомобілів з нульовим рівнем викидів зі своїх податкових рахунків на наступний рік після їх придбання, поступово знижуючи до 6% на шостий рік.

Німеччина прагне підвищити рівень використання електромобілів, кількість нових реєстрацій яких в липні впала на 36,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, згідно з офіційними даними.

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За оцінками уряду, середньорічні витрати на цей захід становитимуть близько 514 млн дол у період з 2024 по 2028 рік, коли закінчиться термін дії податкової пільги.

Крім того, пільговий податковий режим, який зараз застосовується до електричних і службових автомобілів з нульовим рівнем викидів вартістю менше ніж 70 тис євро, також буде поширюватися на автомобілі вартістю 95 000 євро або менше, згідно з пропозицією.

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Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.