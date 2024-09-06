Уже 80% объектов ЖКХ готовы к отопительному сезону – Шмыгаль

Уже 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства по всей Украине готовы к отопительному сезону.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

"По данным Мининфраструктуры, подтверждается готовность по состоянию на сейчас на 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. В тыловых регионах эти показатели немножко выше, в прифронтовых - несколько ниже", - сказал он.

В частности, по словам Шмыгаля, в Запорожской области готовность составляет 79%, а самый низкий показатель в Херсонской области - 54%.

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Кроме этого, города и предприятия Украины нуждаются в дополнительно 423 установки, 300 когенерационных установки и 300 блочно-модульных котельных, утверждает Шмыгаль.

"Основное внимание было сосредоточено на Харьков, Харьковскую область по обеспечению подобным оборудованием", - добавил он.

Напомним:

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Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при отсутствии новых тяжелых ударов РФ по энергетике.

По оптимистическому сценарию света зимой может не быть до 12 часов в сутки, по пессимистическому - до 20 часов, говорится в прогнозе ЦПД.

Экономическая правда.