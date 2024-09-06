Telegram начнет модерировать приватные чаты после ареста Дурова

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Telegram меняет правила, чтобы разрешить модерацию частных чатов после ареста генерального директора Павла Дурова.

Об этом сообщает TechCrunch.

Telegram меняет свою позицию относительно незаконного использования своего мессенджера через несколько дней после того, как генерального директора Павла Дурова арестовали во Франции за якобы неспособность бороться с контентом, нарушающим законодательство.

Приложение расширило сферу действия своих модераторов, включив в нее приватные чаты. Впервые пользователи в частных чатах могут помечать незаконный контент для проверки.

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Сообщается, что ранее все чаты Telegram и групповые чаты являются частными для их участников. Telegram не обрабатывал никаких запросов, связанных с ними.

Платформа также предоставила электронный адрес для автоматических запросов на удаление, предлагая пользователям добавлять ссылки на контент, который требует внимания модератора.

В сообщении добавляют, что пока непонятно, как эти изменения влияют на способность Telegram отвечать на запросы правоохранительных органов, и влияют ли вообще. Ранее компания уже сотрудничала по решению суда, предоставляя определенную информацию о своих пользователях.

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Напомним:

Мессенджер Telegram имеет 2,4 млрд долл обязательств со сроком погашения в 2026 году.

Французские правоохранители выдвинули Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram.