В пятницу в течение суток будут выключать только 1 очередь – ДТЭК

В пятницу 6 сентября графики отключения света будут применять все сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации от Укрэнерго завтра будет задействована одна очередь стабилизационных отключений в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики дополнительно об этом сообщат.

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