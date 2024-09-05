 Цифрова трансформація України
Все разделы
Укр / Рус

В пятницу в течение суток будут выключать только 1 очередь – ДТЭК

Четверг, 5 сентября 2024, 18:58 - Артур Крыжный

В пятницу 6 сентября графики отключения света будут применять все сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации от Укрэнерго завтра будет задействована одна очередь стабилизационных отключений в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики дополнительно об этом сообщат.

Реклама:

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Реклама:

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Детальнее про очереди отключений на инфографике:

 

энергетика электроэнергия
Реклама:
Материалы по теме
Ирландия будет стимулировать европейских партнеров более решительно помогать энергосектору Украины 5 сентября 2024, 15:15
Света зимой может не быть от 12 до 20 часов в сутки при разных сценариях – ЦПД 5 сентября 2024, 11:26
Графики отключения света в четверг: ограничения будут легче 4 сентября 2024, 17:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте