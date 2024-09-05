В пятницу в течение суток будут выключать только 1 очередь – ДТЭК
В пятницу 6 сентября графики отключения света будут применять все сутки.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"По информации от Укрэнерго завтра будет задействована одна очередь стабилизационных отключений в течение всех суток", - говорится в сообщении.
В случае изменений энергетики дополнительно об этом сообщат.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.Реклама:
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света
Детальнее про очереди отключений на инфографике: