США хочет начать расследование против китайских маркетплейсов Temu и Shein

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Китайские онлайн-платформы Shein и Temu, которые предлагают различные дешевые товары, могут стать объектом расследования правительства США из-за нарушения норм безопасности.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что двое представителей Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) в открытом письме призвали своих коллег рассмотреть вопрос о том, как Shein и Temu придерживаются американских стандартов безопасности.

В частности, они указали на многочисленные сообщения в медиа о легком доступе к опасным детским товарам на этих сайтах.

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Особое внимание представители CPSC обратили на факт использования компаниями правила de minimis, которое освобождает от пошлины товары стоимостью до 800 долл.

CPSC планирует проверить, как компании контролируют безопасность товаров и соблюдение законов, а также взаимодействуют с продавцами и потребителями.

Shein и Temu в комментарии изданию заявили, что безопасность клиентов для них является приоритетом, и они инвестируют в программы соответствия.

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Напомним:

Сотни китайских продавцов на "Temu" протестовали против того, что они называют невыносимо высокими штрафами.

Ожидается, что в этом году под исключение налогообложения США попадут более 1,4 млрд посылок на сумму 66 млрд долл, по сравнению с 500 млн в 2019 году.