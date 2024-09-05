США хочет начать расследование против китайских маркетплейсов Temu и Shein
Китайские онлайн-платформы Shein и Temu, которые предлагают различные дешевые товары, могут стать объектом расследования правительства США из-за нарушения норм безопасности.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что двое представителей Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) в открытом письме призвали своих коллег рассмотреть вопрос о том, как Shein и Temu придерживаются американских стандартов безопасности.
В частности, они указали на многочисленные сообщения в медиа о легком доступе к опасным детским товарам на этих сайтах.
Особое внимание представители CPSC обратили на факт использования компаниями правила de minimis, которое освобождает от пошлины товары стоимостью до 800 долл.
CPSC планирует проверить, как компании контролируют безопасность товаров и соблюдение законов, а также взаимодействуют с продавцами и потребителями.
Shein и Temu в комментарии изданию заявили, что безопасность клиентов для них является приоритетом, и они инвестируют в программы соответствия.
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Напомним:
Сотни китайских продавцов на "Temu" протестовали против того, что они называют невыносимо высокими штрафами.
Ожидается, что в этом году под исключение налогообложения США попадут более 1,4 млрд посылок на сумму 66 млрд долл, по сравнению с 500 млн в 2019 году.