Як китайські товари "легально" уникають американських мит

Очікується, що цього року під виняток оподаткування США потраплять понад 1,4 млрд посилок на суму 66 млрд дол, порівняно з 500 млн у 2019 році.

Про це повідомляє The Economist.

Останнім часом на пункті пропуску Отай Меса, що розділяє Каліфорнію і місто Тіхуана, вишиковуються черги з вантажівок, які прагнуть потрапити до Мексики з вантажами, які стануть дрібними посилками, за які не будуть сплачені мита.

Вантажівки не їдуть далеко - вони розвантажують свої транспортні контейнери на новозбудованих складах всього за 15 км на південь від кордону. Потім товари розділяють на тисячі дрібних пакунків і везуть назад до Америки.

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Такий підхід дозволяє деяким продавцям використовувати лазівку в американських торговельних правилах, відому як звільнення "de minimis", що означає "занадто малі, щоб ставитись до них серйозно", і дозволяє посилки вартістю менш як 800 дол ввозити в Америку без сплати мита.

Очікується, що цього року під цей виняток потрапить понад 1,4 млрд посилок вартістю щонайменше 66 млрд доларів, порівняно з 500 млн у 2019 році.

Це правило викриває недоліки тарифної стратегії США: звичайні роздрібні торговці, які імпортують товари з Китаю, повинні платити мита, тоді як їхні офшорні конкуренти їх оминають.

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Повідомляється, що деякі законодавці тепер хочуть закрити цю лазівку, що вдарить по бідних американцях.

У 2016 році законодавці підняли поріг для посилок з $200 до $800, щоб заощадити на правозастосуванні. У 2018-19 роках вони підвищили тарифи на китайські товари, збільшивши стимули для пошуку обхідних шляхів.

Повідомляється, що конгрес працює над законопроєктом, щоб закрити лазівку, вилучивши тарифіковані товари з права "de minimis". Інший законопроект передбачає, що Америка просто зрівняє мінімальні пороги своїх торгових партнерів (у Китаї становить 7 дол).

В повідомленні додають, що будь-який крок щодо вирішення, ймовірно, відбудеться після президентських виборів у листопаді.

Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

Щоб протистояти китайським сервісам Temu та Shein, американський Amazon планує створити свій сервіс доставки товарів з Китаю.