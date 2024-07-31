Сотні китайських продавців маркетплейсу "Temu" протестують: причина

Сотні китайських продавців на "Temu" протестували проти того, що вони називають нестерпно високими штрафами.

Про це повідомляє Reuters.

В квітні "Temu" запровадила нові штрафи, які можуть становити до п'ятикратної вартості продажу, коли клієнти повертають свої покупки для повернення коштів.

Зазначається, що "Temu", міжнародний інтернет-сайт, що продає широкий асортимент товарів, багато з яких виробляються в Китаї, за низькими цінами.

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Його популярність зросла з моменту запуску у вересні 2022 року, як і конкуренція з такими лідерами електронної комерції, як Shein і Amazon, Aliexpress.

"Я не проти, якщо я повинен повертати гроші споживачам ... Продавці хочуть, щоб "Temu" припинила штрафувати нас без причини", - сказала 25-річна продавчиня одягу з Гуанчжоу.

"Щоб заспокоїти ситуацію, компанія сказала нам зареєструвати суму штрафів, яку ми повинні сплатити, але вони нічого не зробили. Тому 29 липня зібралося ще більше продавців, і їх було близько 400-500 осіб", - додала дівчина.

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На відеозаписах інциденту, що поширюються в Інтернеті, також видно, що за межами будівлі знаходяться сотні протестувальників.

Продавець одягу сказав, що багато продавців збанкрутували або закрилися відтоді, як "Temu" розпочала таку практику, що включає штрафи з різних питань, таких як неправильно підібраний розмір одягу.

"Я невеликий продавець. За моїми підрахунками, я мала б сплатити штраф у розмірі 110 000 юанів (15 231 дол), але коли я отримала цифру, вона виявилася 290 000 юанів", - сказала продавчиня, додавши, що її товари продаються лише по 20 або 30 юанів за штуку, і вона ще не отримувала достатньо прибутку, щоб сплатити штрафи.

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Нагадаємо:

ЄС хоче запровадити ввізне мито на всі товари з китайських "Temu", "Aliexpress" та "Shein".