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Графики отключения света в четверг: ограничения будут легче

Среда, 4 сентября 2024, 17:43 - Артур Крыжный

В четверг 5 сентября графики отключения света будут применять все сутки, но выключать по ним будут только 1 очередь.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"5 сентября во всех регионах в течение всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений", - говорится в сообщении.

Объем ограничений прогнозируется меньше, чем в среду 4 сентября, когда одновременно отключали до 2 очередей потребителей.

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В то же время энергокомпания сообщает, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Детальнее про очереди отключений на инфографике:

 

энергетика электроэнергия Украина
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