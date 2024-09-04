Графики отключения света в четверг: ограничения будут легче

В четверг 5 сентября графики отключения света будут применять все сутки, но выключать по ним будут только 1 очередь.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"5 сентября во всех регионах в течение всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений", - говорится в сообщении.

Объем ограничений прогнозируется меньше, чем в среду 4 сентября, когда одновременно отключали до 2 очередей потребителей.

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В то же время энергокомпания сообщает, что в объемах применения ограничений возможны изменения.