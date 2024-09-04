Рада не поддержала увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества

Верховная Рада провалила голосование по увольнению Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Кроме того, Рада не набрала достаточное количество голосов, чтобы он смог сделать отчет о работе на должности перед увольнением.

Ранее, Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР уволить главу ФГИУ Виталия Коваля с должности.

Реклама:

Также комитет рекомендовал Раде уволить министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Оба они днем ранее подали в парламент свои заявления на увольнение.

Экономическая правда.

Реклама: