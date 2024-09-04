Рада не поддержала увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества
Среда, 4 сентября 2024, 12:41 -
Верховная Рада провалила голосование по увольнению Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
Кроме того, Рада не набрала достаточное количество голосов, чтобы он смог сделать отчет о работе на должности перед увольнением.
Ранее, Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР уволить главу ФГИУ Виталия Коваля с должности.
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Также комитет рекомендовал Раде уволить министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Оба они днем ранее подали в парламент свои заявления на увольнение.
Экономическая правда.
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