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Профільний комітет підтримав звільнення голови ФДМУ та міністра стратегпрому

Середа, 4 вересня 2024, 12:01 - Артур Крижний

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував звільнити голову ФДМУ Віталія Коваля та міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна з посад.

Про це йдеться у рішенні комітету за підсумками засідання.

Раніше стало відомо, що Камишін та Коваль подали свої заяви на звільнення до Верховної Ради.

Крім того, Рада отримала відповідні заяви ще від міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

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Усі заяви мають розглянути на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.

Економічна правда.

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