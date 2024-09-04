В Украине увеличили ограничения света из-за снижения генерации на энергообъектах
В среду 4 сентября энергетики увеличили ограничения света для потребителей - добавили очередь отключения с 13:00 до 15:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
До конца суток облэнерго во всех регионах будут применять отключения по такому графику:
- 10:05 - 13:00 - две очереди отключений;
- 13:00 - 15:00 - одна очередь отключений;
- 15:00 - 24:00 - две очереди отключений.
Причиной энергетики называют снижение мощности генерации электроэнергии на некоторых энергообъектах.
Ранее, объемы ограничения света в среду 4 сентября прогнозировали несколько меньшими:
- 00:00 - 5:00 - одна очередь отключений;
- 5:00 - 11:00 - две очереди отключений;
- 11:00 - 15:00 - одна очередь отключений;
- 15:00 - 24:00 - две очереди отключений.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.Реклама:
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света
Детальнее про очереди отключений на инфографике: