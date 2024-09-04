В Украине увеличили ограничения света из-за снижения генерации на энергообъектах

В среду 4 сентября энергетики увеличили ограничения света для потребителей - добавили очередь отключения с 13:00 до 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

До конца суток облэнерго во всех регионах будут применять отключения по такому графику:

Причиной энергетики называют снижение мощности генерации электроэнергии на некоторых энергообъектах.

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Ранее, объемы ограничения света в среду 4 сентября прогнозировали несколько меньшими:

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Детальнее про очереди отключений на инфографике: