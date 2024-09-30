Российская компания "Торговый дом "Донской уголь" собирается в октябре начать экспорт угля из оккупированного Донбасса через порт Мариуполя.

Об этом заявил один из руководителей оккупационной российской администрации в Донецкой области Андрей Чертков, пишет "РБК".

Переговоры о поставках угля с Донбасса ведутся с потенциальными покупателями из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана и Малайзии, подтвердил гендиректор предприятия Олег Князев.

По словам знакомого с планами "Донского угля" источника российского издания "РБК", экспорт может идти через порты временно оккупированного Мариуполя, Таганрога и Ростова-на-Дону, а также по железной дороге через Азербайджан и Иран.

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Напомним:

Нидерландская компания Stiron B.V., которая покупала уголь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по "схемам Курченко", вложила 10 млн евро в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON).

Компания Taiwan Cement Corporation (TCC) отказалась покупать уголь в России.

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