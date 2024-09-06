У крипту Дурова інвестувала компанія, яка купувала вкрадене вугілля з Донбасу – росЗМІ

Нідерландська компанія Stiron B.V., яка купувала вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей за "схемами Курченка", вклала 10 млн євро в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON).

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "Важные истории".

Так, серед великих покупців вугілля і металів, вивезених Курченком з Донбасу, опинилися компанії з Нідерландів Stiron B.V. і ME Property Invest.

У 2018 році Stiron B.V. вклала близько 10 млн євро в TON. Судячи зі звітності, компанія отримала кошти для інвестиції у вигляді цільових позик від трьох інших фірм - двох із Великої Британії та однієї з Чехії.

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Видання пише, що ці компанії мають ознаки фіктивності: вони оформлені на підставних людей з України, не володіють великими активами, при цьому через їхні рахунки проходили мільйони євро.

Дві з них уже ліквідовано, зокрема Commercial Standard Systems з Единбурга, яка також брала участь у схемах Курченка з вивезення вугілля з Донбасу.

Після окупації Росією південно-східних територій України продажем місцевих ресурсів займався колишній глава самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко. У 2018 році він помер після вибуху в донецькому кафе.

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Згодом монополістом на цьому ринку став Сергій Курченко, відомий як "гаманець" екс-президента-втікача Віктора Януковича. Завдяки протекції з боку ФСБ і близьких до Кремля людей, підконтрольні йому фірми викуповували сировину за безцінь, а потім експортували за кордон, зокрема в Європу.

Дуров зібрав на проєкт TON $1,8 млрд від різних фондів і приватних осіб із різних країн світу. У цьому списку були російські мільярдери Роман Абрамович, Юрій Мільнер і Саїд Гуцерієв.

При цьому бізнесмен підкреслював, що всі інвестори проходили ретельну процедуру відбору.

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Нагадаємо:

Toncoin обвалився і втратив 2,7 мільярда капіталізації після новин про арешт засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Економічна правда.