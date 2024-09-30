Volkswagen ожидает четвертое падение годовых продаж 

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Volkswagen ожидает, что в 2024 году будет поставлено меньше транспортных средств, чем в 2023 году, что стало четвертым падением продаж за пять лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

Немецкий производитель Volkswagen снизил ожидания относительно доходов, прибыли и денежных потоков из-за снижения спроса на свои автомобили.

Предупреждение подчеркивает масштабы кризиса в компании Volkswagen, которая провалила переход на электромобили и потеряла актуальность в Китае, где ее бренды VW, Audi и Porsche теряют долю рынка.

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В Европе компания сталкивается с новыми участниками рынка, в частности китайской компанией BYD, а также с конфликтом с профсоюзами из-за возможного сокращения рабочих мест и беспрецедентного закрытия заводов.

Акции VW упали на 2% во Франкфурте, увеличив нынешнее падение до 15%. Акции Stellantis NV и Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc также упали после того, как автопроизводители снизили свои прогнозы, добавив боли в европейской автомобильной промышленности.

Volkswagen доминировал в продажах бензиновых автомобилей в Китае, но не смог угнаться за быстрым переходом на электромобили на крупнейшем автомобильном рынке.

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Там местные конкуренты, такие как BYD, взяли верх благодаря инновационным и доступным моделям. Чтобы изменить ситуацию, VW закрывает заводы, заключает партнерства с местными производителями, в частности с Xpeng Inc., и продвигает новый бренд электромобилей, ориентированный на молодых покупателей.

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Напомним:

В августе 2024 года в Евросоюзе спрос на автомобили был самым низким за три года, а продажи электромобилей упали на 44%.

Volkswagen отказался от ряда трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года, что повышает вероятность сокращений с 2024 года.