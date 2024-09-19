Попит на автомобілі в ЄС в серпні впав до мінімуму за три роки

У серпні 2024 року в Євросоюзі попит на автомобілі був найнижчим за три роки, а продажі електромобілів впали на 44%.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA), повідомляє Reuters.

Статистика показала, що продаж електромобілів падає четвертий місяць поспіль. Це спонукало Європейську асоціацію автовиробників вимагати термінових дій для запобігання подальшому спаду.

Зазначається, що кількість нових реєстрацій автомобілів у ЄС минулого місяця різко скоротилася (-18,3%).

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Водночас негативні результати спостерігалися на чотирьох основних ринках регіону: у Німеччині (-27,8%), Франції (-24,3%) та Італії (-13,4%), а іспанський ринок скоротився на 6,5%.

Водночас кількість реєстрацій електромобілів (BEV) у серпні скоротилася на 43,9% – до 92 627 одиниць (проти 165 204 за аналогічний період минулого року), а їх загальна частка ринку знизилася до 14,4% з 21% роком раніше.

В ACEA пояснюють це "вражаючим падінням" на двох найбільших ринках електромобілів: Німеччини (-68,8%) та Франції (-33,1%).

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Повідомляється, що за вісім місяців 2024 року в ЄС було зареєстровано 902 011 нових електромобілів, що становить 12,6% ринку.

Продаж трьох найбільших автовиробників Європи – Volkswagen, Stellantis і Renault – знизився проти 2023 року на 14,8%, 29,5% і 13,9% відповідно.

Єдиний тип транспортних засобів, який показав зростання у серпні, – гібридно-електричні автомобілі. Кількість їх реєстрацій збільшилася на 6,6% – до 201 552 одиниць.

Частка ринку гібридно-електричних автомобілів досягла 31,3% проти 24% у серпні 2023 року.

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Нагадаємо:

Кількість нових реєстрацій електрокарів в Німеччині суттєво впала, а виробники автомобілів скорочують виробництво, оскільки попит на електромобілі розчаровує.