Кудрицкий отрицает, что его уволили из-за плохой защиты энергообъектов

Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение наблюдательным советом с должности главы "Укрэнерго" не касается вопроса защищенности подстанций "Укрэнерго".

Об этом он сообщил в свой публикации на Facebook.

По его словам, и.о. председателя правления "Укрэнерго" назначен Алексей Брехт, который отвечает за эксплуатацию, восстановление и развитие высоковольтной инфраструктуры в энергокомпании.

Также во время наблюдательного совета было принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы компании.

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Кудрицкий утверждает, что внеочередное заседание наблюдательного совета (НС) инициировал он, потому что убежден, что вопрос смены руководителя "Укрэнерго" - полномочия исключительно НС.

"Несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение НС относительно моего увольнения не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций "Укрэнерго". Я представил членам наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов НС никаких вопросов не было", - заявил глава „Укрэнерго".

Кудрицкий говорит, что на подстанциях "Укрэнерго" построено более 60 антидронових укрытий. На них не потрачено ни одной гривны из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки.

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"Они спасли десятки автотрансформаторов в этом году. Это не значит, что после прилета нескольких десятков ракет энергосистема не почувствует удара. Это означает, что мы сможем быстро, за несколько дней, восстановить ее работу", - отметил он.

Кроме того, по словам Кудрицкого, в последнее время в анонимных телеграм-каналах и некоторых СМИ была развернута кампания по дискредитации "Укрэнерго".

"Я попросил пресс-службу собрать эти публикации - получился пухленький каталог искусственно распространенных, почти идентичных и бездоказательных сообщений, направленных на разрушение имиджа компании", - заявил бывший глава энергокомпании.

Кудрицкий добавил, что его преемник должен быть избран на прозрачном публичном конкурсе и он уверен, что опыт Алексея Брехта и команды "Укрэнерго" обеспечит надлежащую подготовку энергосистемы к зиме.

Напомним:

Председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и его член Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого.

По решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" от 2 сентября, Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании.

Представители международных финансовых организаций обеспокоены возможным увольнением Владимира Кудрицкого и призывают приостановить важные управленческие решения до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) призвало наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" и президента Зеленского не спешить с увольнением Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго".

Экономическая правда.