Два госбанка присоединились к программе "Национального кэшбека"

Государственные банки "ПриватБанк" и "Ощадбанк" присоединились к программе "Национальный кэшбек", которая стартовала 2 сентября 2024 года.

Об этом сообщили пресс-службы банков, пишет "Укринформ".

В "ПриватБанке" для участия в программе клиентам надо оформить цифровую карту Mastercard "Кэшбек "Сделано в Украине" через приложение "Приват24".

Клиентам "Ощадбанка" для участия в программе необходимо открыть специальный счет и заказать виртуальную карту в мобильном приложении.

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По сообщению банков, владельцы карт могут покупать любые украинские товары, добавленные украинскими производителями в перечень программы, получая за это кэшбек, но за исключением подакцизных товаров.

Читайте подробнее о программе: Кэшбек от Зеленского: что за программа и сколько государство будет платить за покупку украинского.

Напомним:

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В Украине начался бета-тест "Национального кэшбека" к которому можно присоединиться с помощью приложения "Дія".

Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбек".

Экономическая правда.