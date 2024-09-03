Энергетики снова увеличили ограничения света в Киева и 4 областях

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях с 15:00 до 22:00 будет применено три очереди отключений вместо двух.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго" с 15:00 до 22:00 будут применены три очереди отключений вместо двух, как сообщалось ранее", - говорится в сообщении.

Появляется высокая вероятность применения отключений в светло-серых зонах графиков.

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