Все разделы
Укр / Рус

Энергетики снова увеличили ограничения света в Киева и 4 областях

Вторник, 3 сентября 2024, 14:30 - Артур Крыжный

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях с 15:00 до 22:00 будет применено три очереди отключений вместо двух.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго" с 15:00 до 22:00 будут применены три очереди отключений вместо двух, как сообщалось ранее", - говорится в сообщении.

Появляется высокая вероятность применения отключений в светло-серых зонах графиков.

Реклама:

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Реклама:

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Детальнее про очереди отключений на инфографике:

 

энергетика электроэнергия Украина
Реклама:
Материалы по теме
Потребление электроэнергии продолжает снижаться, но все еще высокое 3 сентября 2024, 13:26
Наблюдательный совет уволил Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго" 2 сентября 2024, 22:59
Государственному энерготрейдеру ЭКУ согласовали наблюдательный совет: кто вошел 2 сентября 2024, 20:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте