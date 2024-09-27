Индия не будет покупать российский газ из проекта Arctic LNG 2

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Индия откажется от закупок сжиженного природного газа из проекта Arctic LNG 2 из-за санкций.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не будем покупать поставки из Arctic LNG 2. Мы не закупаем никаких санкционных товаров. Если на продукт распространяются широкомасштабные санкции, мы не касаемся его", - отметил секретарь по вопросам энергетики Индии Панкадж Джайн.

Сообщается, что проект Arctic LNG 2, который реализуется российской компанией Novatek, попал под санкции Запада из-за войны России против Украины.

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Соединенные Штаты также ввели ограничения против сотен компаний и физических лиц, которые поддерживают военную кампанию РФ, в частности компаний, участвующих в разработке Arctic LNG 2 и его логистическом обеспечении.

Напомним:

Торговля России с Индией удвоилась с 2022 года, а двусторонние платежи между странами проходят бесперебойно.

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В индийском правительстве признались, что покупают российскую нефть без всяких сомнений, так как она не под санкциями.