Торгівля РФ з Індією процвітає, а двосторонні платежі проходять безперебійно – Retuers

Торгівля Росії з Індією подвоїлася з 2022 року, а двосторонні платежі між країнами проходять безперебійно.

Про це заявив агентству Reuters заступник голови правління російського "Сбербанку" Анатолій Попов.

За його словами, "Сбербанк" обробляє платежі до 70% всього російського експорту до Індії. Торгівля Росії з Індією майже подвоїлася до 65 мільярдів доларів у 2023 році, коли південноазійська країна стала великим імпортером російської нафти після введення західних санкцій проти РФ у 2022 році через війну в Україні.

"У 2022 році спостерігалося значне зростання інтересу російського бізнесу до індійського ринку, тому що цей ринок служить альтернативою", - сказав Попов в інтерв'ю Reuters.

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"Сьогодні ми відкриваємо рахунки в рупіях і для російських клієнтів. Ми не виключаємо, що рупія може стати не тільки платіжним засобом, але й засобом заощадження", - додав він.

"Сбербанк" перебуває під західними санкціями й тому не може здійснювати транзакції в доларах США та євро або використовувати систему SWIFT для міжнародних переказів. Однак, за словами Попова, банк не зазнав жодних проблем в Індії.

"Сбербанк є повноправним учасником усіх індійських платіжних та міжбанківських систем. Жодних обмежень на його діяльність немає", - сказав Попов.

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Нагадаємо:

Індія обігнала Китай як найбільшого імпортера російської нафти в липні, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива.

Економічна правда.