Китай считает тарифы Канады дискриминацией: начато расследование
Китай начал антидискриминационное расследование против ограничительных мер, принятых Канадой, включая дополнительные тарифы на китайские электромобили, стальную и алюминиевую продукцию.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что такой тип расследования обычно занимает три месяца, но может быть продлен при особых обстоятельствах.
В этом месяце Пекин также объявил о планах проверить импорт канадского рапса после того, как Оттава присоединилась к США и Европейскому Союзу, введя тарифы в размере 100% на китайские электромобили и 25% на китайский алюминий и сталь.
Большая часть рапса, экспортируемого Канадой, попадает в Китай, крупнейшего мирового импортера масличных культур.
Китай заявил, что он глубоко осуждает и решительно выступает против дискриминационных односторонних ограничительных мер Канады и требует проведения переговоров с Канадой в рамках Всемирной торговой организации по тарифам.
Напомним:
Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду установили на уровне 100%, на сталь и алюминий - 25%.
Канада открывает центр по добыче критически важных полезных ископаемых, стремясь положить конец доминированию Китая.