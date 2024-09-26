Китай считает тарифы Канады дискриминацией: начато расследование

Китай начал антидискриминационное расследование против ограничительных мер, принятых Канадой, включая дополнительные тарифы на китайские электромобили, стальную и алюминиевую продукцию.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такой тип расследования обычно занимает три месяца, но может быть продлен при особых обстоятельствах.

В этом месяце Пекин также объявил о планах проверить импорт канадского рапса после того, как Оттава присоединилась к США и Европейскому Союзу, введя тарифы в размере 100% на китайские электромобили и 25% на китайский алюминий и сталь.

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Большая часть рапса, экспортируемого Канадой, попадает в Китай, крупнейшего мирового импортера масличных культур.

Китай заявил, что он глубоко осуждает и решительно выступает против дискриминационных односторонних ограничительных мер Канады и требует проведения переговоров с Канадой в рамках Всемирной торговой организации по тарифам.

Напомним:

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Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду установили на уровне 100%, на сталь и алюминий - 25%.

Канада открывает центр по добыче критически важных полезных ископаемых, стремясь положить конец доминированию Китая.