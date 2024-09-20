Канада відкриває новий центр з видобутку корисних копалин, щоб конкурувати з Китаєм

Канада відкриває центр з видобутку критично важливих корисних копалин, прагнучи покласти край домінуванню Китаю.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що новий центр вартістю 74 млн дол вироблятиме достатньо металу для виробництва 500 тис електромобілів на рік.

Саскачеван, світова житниця і провідний світовий виробник калію та урану, має намір додати ще один вимір до свого стратегічного значення у великій конкуренції за ресурси між США і Китаєм: перероблення рідкоземельних елементів.

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Цього тижня в місті Саскатун відкривається найновіший в Північній Америці центр з перероблення рідкоземельних елементів, що є частиною зусиль, спрямованих на протидію глобальному домінуванню Китаю в постачанні критично важливих мінералів, необхідних для "зелених" технологій, оборонної та аерокосмічної галузей.

Дослідницька рада Саскачевану, 75-річний інститут наукових досліджень і розробок, що фінансується урядом, створила комерційне підприємство, яке буде переробляти рідкоземельні мінерали з Австралії, Бразилії та В'єтнаму, доки не запрацюють великі канадські шахти.

Завод з перероблення рідкоземельних мінералів є невеликим, але важливим кроком у зусиллях західних країн, спрямованих на підрив домінування Китаю в критично важливій галузі мінеральної промисловості.

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За даними Міжнародного енергетичного агентства, Китай контролює близько 60% світового видобутку рідкоземельних металів і майже 90% їхнього перероблення та рафінування.

В повідомленні додають, що за останні чотири роки Пентагон США інвестував близько 1 млрд дол по всьому світу в проєкти з видобутку рідкоземельних елементів.