Россия уничтожила все украинские ТЭС и значительную часть ГЭС - Зеленский

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В результате российских атак уничтожены все украинские тепловые электростанции и значительная часть мощностей гидроэлектростанций, поэтому потенциально миллионы людей могут остаться без тепла зимой.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что в результате российских атак в Украине уничтожено 80% энергогенерации.

"Вот так российский диктатор Владимир Путин готовится к зиме - надеется помучить миллионы, миллионы украинцев. Обычные семьи - женщины, дети. Обычные города, обычные села. Путин хочет оставить их в темноте и холоде этой зимой, заставив Украину страдать и сдаться", - сказал президент.

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По словам Зеленского, недавно он получил отчет от разведки, в котором говорится, что Путин планирует атаки на атомные объекты Украины и инфраструктуру, чтобы отсоединить ядерные реакторы от системы снабжения.

"С помощью спутников, кстати, дамы и господа, спутников других стран, Россия получает изображения и подробную информацию об инфраструктуре наших атомных электростанций", - подчеркнул он.

Президент отметил, что любой ракетный или дроновый удар, любой критический инцидент в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе.

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"Такой день никогда не должен наступить. И Москва должна это понимать. И это, в частности, зависит от вашей решимости оказывать давление на агрессора. Это атомные электростанции, они должны быть безопасными", - сказал Зеленский.

Напомним:

РФ этой осенью, по имеющимся данным, может нанести воздушные удары по трем украинским атомным электростанциям.

Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС, возможно, в рамках подготовки к возможным ударам по ним.