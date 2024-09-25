РФ може атакувати три українські АЕС цієї осені – Зеленський
РФ цієї осені, за наявними даними, може завдати повітряних ударів по трьох українських атомних електростанціях.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради безпеки ООН, пише "Інтерфакс-Україна".
"Зараз, коли ми наближаємося до третьої зими цієї війни, Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетичну систему. І цієї осені вони діють ще більш цинічно. Вони готові зробити мішенню наші атомні електростанції. Три АЕС. У нас є інформація, щодо цього є докази", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що якщо РФ готова дійти до цього, то це означає, що цінності ООН - не важливі для Москви.
"Подібний цинізм Росії, якщо дати йому можливість, він просто не піддається усвідомленню. Статут ООН не дає для цього можливості. І мирна формула також", - наголосив глава української держави.