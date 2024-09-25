Украинцы стали активнее брать ипотеку: банки выдали кредитов более чем на миллиард

Банки Украины выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,2 млрд грн в июле, что на 200 млн грн больше, чем в июне.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что объем предоставленных населению ипотечных кредитов в июле 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем, на 18,2%, по сравнению с июлем 2023 года - на 36,4%.

О выдаче новой ипотеки в июле проинформировали 11 банков, которые кредитовали приобретение жилья. Большинство сделок, как и раньше, заключалось на вторичном рынке недвижимости. Почти все кредиты в июле предоставлены в рамках программы льготной ипотеки "еОселя".

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Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в июле выросла до 8% годовых с 7,6% в июне и мае.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано:

в Киеве и Киевской области (346 договоров на общую сумму 657,7 млн грн, что составляет 54,8% от общего объема)

Львовской области (51 договор на 97,6 млн грн)

Винницкой области (37 договоров на 60,3 млн грн)

Одесской области (28 договоров на 40,3 млн грн).

В опросе в августе 2024 года ответы предоставили 39 банков, доля которых составляет 98,9% общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

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Напомним:

Жилищный сертификат "еВідновлення" можно использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый взнос льготной ипотеки по программе "еОселя".

Украинцы получили льготные ипотечные кредиты по программе "еОселя" на общую сумму 11 млрд грн с начала 2024 года.