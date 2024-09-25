Сертифікат "єВідновлення" дозволили використовувати для іпотеки "єОселя"

Житловий сертифікат "єВідновлення" можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою "єОселя".

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Зазначається, що це спростить власникам зруйнованих будинків та квартир придбання нового житла.

"Наприклад, ви отримали житловий сертифікат єВідновлення за знищене житло на 2 млн грн. Проте квартира, яку хочете придбати, дорожча і коштує, припустімо, 3 млн грн. Раніше в такому разі потрібно було доплатити із власних коштів або вибрати дешевше житло, а тепер можна взяти пільгову іпотеку за програмою єОселя", – пояснюють в уряді.

Реклама:

Сертифікат можна використовувати для сплати першого внеску "єОселя", який за умовами програми має бути не менше 20% вартості житла. Якщо сума сертифіката менша за 20% вартості житла — різницю потрібно доплатити з власних коштів.

Нагадаємо:

Українці отримали пільгові іпотечні кредити за програмою "єОселя" на загальну суму 11 млрд грн від початку 2024 року.

Реклама:

Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ) в рамках реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло".