Українці взяли кредити на придбання житла на 11 мільярдів від початку 2024 року 

Українці отримала пільгові іпотечні кредити за програмою "єОселя" на загальну суму 11 млрд грн від початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"В цьому році українці вже отримали пільгових кредитів на купівлю житла на 11 млрд грн. Майже 6,5 тисяч родин покращили свої житлові умови. Це більше ніж за весь минулий рік. За весь час дії програми вже 12 817 українських родин отримали кредити на суму понад 20,5 млрд грн", — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Загалом за минулий тиждень українці оформили 151 кредит на 264 млн грн, серед яких кредити на придбання житла на вторинному ринку — 101, а перший продаж — 50.

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Кредити під 3% отримали:

75 військовослужбовців та силовиків;

15 педагогів;

9 медиків;

7 науковців.

Кредити під 7% отримали:

31 українців без власного житла;

7 ВПО;

7 ветеранів.

Нагадаємо:

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За програмою доступних кредитів "єОселя" з початку 2024 року 6341 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити на загальну суму 10,8 млрд грн.