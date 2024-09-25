Сертификат "еВідновлення" разрешили использовать для ипотеки "еОселя"

Жилищный сертификат "еВідновлення" можно использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый взнос льготной ипотеки по программе "еОселя".

Об этом сообщается на правительственном портале.

Отмечается, что это упростит владельцам разрушенных домов и квартир приобретение нового жилья.

"Например, вы получили жилищный сертификат еВідновлення за уничтоженное жилье на 2 млн грн. Однако квартира, которую хотите приобрести, дороже и стоит, допустим, 3 млн грн. Ранее в таком случае нужно было доплатить из собственных средств или выбрать более дешевое жилье, а теперь можно взять льготную ипотеку по программе еОселя", - объясняют в правительстве.

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Сертификат можно использовать для уплаты первого взноса "еОселя", который по условиям программы должен быть не менее 20% стоимости жилья. Если сумма сертификата меньше 20% стоимости жилья - разницу нужно доплатить из собственных средств.

Напомним:

Украинцы получили льготные ипотечные кредиты по программе "еОселя" на общую сумму 11 млрд грн с начала 2024 года.

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Украина получила 70 млн евро от Банка Развития Совета Европы (БРРЕ) в рамках реализации проекта "HOME. Компенсация за уничтоженное жилье".