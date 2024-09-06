Компенсація за знищене житло: Україна отримала 70 млн євро від БРРЄ

Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ) в рамках реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно із проєктом HOME, кошти буде спрямовано на фінансування житлових сертифікатів, як механізм прямої допомоги, завдяки якому українці зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло.

"Основними кінцевими бенефіціарами є учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї", - йдеться в повідомленні.

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В рамках спільного із БРРЄ проєкту планується фінансування компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

Проєкт впроваджується у межах послуги "єВідновлення" по всій території України.

"Реалізація проєкту HOME сприятиме якнайшвидшому поверненню постраждалих громадян до звичного життя. Україна є членом Банку Розвитку Ради Європи вже понад рік – від червня 2023 року.", – зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

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В міністерстві також зазначили, що залучені кошти є першим траншем із передбачених двох етапів до кінця поточного року.

Як повідомлялося, у червні Україна та банк підписали угоду щодо позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".

Нагадаємо:

У Запоріжжі погодилися компенсувати 200 млн за пошкоджене та знищене житло.